Chiusi, fuoco nell’area dell’ex rigattiere sulla Sp 146 L’ombra del dolo

Chiusi (Siena), 19 maggio 2025 – E’ terminato alle 13 passate l’intervento dei vigili del fuoco di Montepulciano per domare il rogo, di probabile origine dolosa, che si è sviluppato ieri all’alba in un deposito all’aperto, quello dell’ex rigattiere lungo la Strada Statale 146, di fronte alla discoteca Bussola Inn.

«L’area, acquisita dal Comune a seguito di abusi edilizi, era stata utilizzata per lo stoccaggio di oggetti di vario materiale», spiega l’amministrazione di Chiusi. Sul posto i pompieri e anche i volontari volontari di Città della Pieve, che sono riusciti con grande impegno a domare le fiamme. I carabinieri di Chiusi e la sezione Forestale hanno regolato il traffico a senso unico alternato; la circolazione è poi tornata regolare. Sono in corso accertamenti da parte della polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per chiarire le cause.