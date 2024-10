‘Rifiuta le cattive abitudini’. Promossa una campagna per sensibilizzare i cittadini

Alcuni dati parlano di un abbandono al giorno sul territorio colligiano, ma la realtà è quella di una situazione ben peggiore. Per questo si è deciso di correre ai ripari con un’azione mirata. A Colle, così, prende il via la campagna promossa da Sei Toscana in collaborazione con l’assessorato all’ambiente, ‘Rifiuta le cattive abitudini’ per la corretta gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente nel territorio comunale. "L’obiettivo della campagna – sottolinea l’assessore all’ambiente Monica Sottili – è quello di sensibilizzare i cittadini verso una sempre più corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti. Molto è stato fatto e l’incremento dei dati sulla raccolta sono a dimostrarlo ma molto rimane ancora da fare e, purtroppo, comportamenti non corretti continuano a verificarsi". La campagna mette in luce il danno, personale e collettivo, provocato dalle cattive abitudini e dal mancato rispetto delle regole, che vedono come diretta conseguenza anche un aumento dei costi di servizio. In questi giorni saranno affissi su tutto il territorio comunale i manifesti con gli slogan "Lasciare i rifiuti fuori dai cassonetti costa anche a te", "Abbandonare i rifiuti in strada costa anche a te" e "Esporre i rifiuti fuori orario costa anche a te" con l’obiettivo di promuovere il corretto conferimento dei rifiuti da parte di tutta la comunità. "Sono convinta - continua Sottili - tuttavia che, proprio partendo da un’azione congiunta e sinergica tra enti locali, gestore e cittadini, si possano raggiungere sempre migliori risultati sia in termini di corretto conferimento che di decoro urbano". In particolare, si punta ad eliminare i comportamenti sbagliati e più ricorrenti che portano i cittadini ad abbandonare sacchi e ingombranti accanto alle postazioni di raccolta, o l’esposizione di sacchi e mastelli in giorni e orari sbagliati provocando degrado e costi aggiuntivi per lo smaltimento che ricadono su tutta la comunità. Con l’adesione alla campagna di Sei Toscana, oltre a sottolineare le conseguenze negative a livello di decoro urbano, economiche e ambientali del non corretto conferimento, prosegue anche l’impegno del Comune di Colle Val d’Elsa nel sensibilizzare i cittadini verso le buone pratiche sui rifiuti.

Lodovico Andreucci