Rievocazione storica. Corsa in ricordo di Pio II

di Massimo Cherubini

E’ la volta della rievocazione storica di Pio II che volle Pienza. Quando le prime opere vennero ultimate Enea Silvio Piccolomini, poi Papa Pio II, festeggiò con una corsa podistica la realizzazione della sua idea. Oltre alla rievocazione di questo avvenimento storico il calendario prevede anche altre iniziative. Mostra fotografica sulla Val d’Orcia e la presentazione di un libro sui misteri della speleologia. Oggi (ore 15) festa con musici, sbandieratori e tamburini. Poi, dalle 20, in Piazza Pio II, Cena rinascimentale con spettacolo di artisti di strada. La corsa di Pio anima la giornata di domani. A partire dalle 16,15 il primo concorrente della categoria bambini (nati fino al 2014). A partire dalle 16,30 il via alla categoria ragazzi (nati dal 2011 al 2013). Alle 17 la corsa dei "veterani" su un percorso di cinque chilometri che si snoda intorno al paese. Questa mattina alle ore 11 nella Sala consiliare, sarà inaugurata la mostra fotografica "Con gli occhi di un figlio", Pienza e la Val d’Orcia viste da Enea Barbieri, Francesco Bianchini e Fabio Martini, organizzata dal Centro commerciale naturale con la collaborazione del Gruppo Fotografico Pientino e di "Biagiotti" per l’arte, nei locali di Palazzo Salomone Piccolomini. Tre amanti della fotografia che hanno carpito immagini straordinarie della zona. Domani alle 17 al Romitorio di Santa Caterina sarà presentato il libro "Grotte che si tingono di giallo", opera di Franco Fabrizi e Franco Rossi, appassionati speleologi.