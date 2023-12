"Ricorsi inutili? Date risposte puntuali"

"Mai come quest’anno ricorsi inutili? Niente è inutile e sono state date risposte puntuali", ribatte l’assessore Giuseppe Giordano. "Io non li ho reputati tali, sono entrato nel merito di alcune valutazioni. Se non ci fosse stata attenzione tutto ciò non sarebbe stato possibile. Gli atti sono pubblici. Parlo naturalmente del mio operato. Per quanto riguarda il mancato accoglimento dei ricorsi in ultimo grado – osserva – è stato forse dovuto ad un apprezzamento del mio lavoro da parte della giunta che so avere speso tempo per analizzarli". Giordano, relativamente alle due fasi dell’iter della giustizia che coinvolgono l’assessore delegato, rileva "come forse le cose bisognerebbe che venissero interpretate nei due momenti per ciò che sono: all’inizio ti discolpi dall’addebito, dalla presunta violazione, la seconda fase riguarda la sanzione. Se mi convinci archivio. Salvo i casi più pesanti e il cambio di posto, per quest’ultimo esistono decine e decine di precedenti che stabiliscono quella pena, nelle altre c’è stata una graduazione. Ripeto, mi sono basato su norme e su fatti rappresentati. Sarà così fino a quando avrò questa delega senza farmi tirare per la giacchetta".