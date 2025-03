‘Ricollegato dell’anno’ . E’ l’associazione Il Telaio ad aggiudicarsi il premio

‘Ricollegato dell’anno’ per il 2024 è stato assegnato all’associazione Il Telaio. La motivazione, fornita dall’associazione Ricolleghiamo, sottolinea il significativo impegno dell’associazione nella promozione dell’integrazione. Nella motivazione si afferma che Il Telaio si è distinto per "l’impegno profuso a favore dell’integrazione, della rimozione di ogni barriera, a partire da quella linguistica, attraverso l’insegnamento della lingua italiana alle persone immigrate, con un focus particolare su donne e bambini, dando così un senso compiuto alla parola inclusione". Il riconoscimento evidenzia anche come l’associazione abbia creato uno spazio accogliente e solidale, dove ogni individuo, indipendentemente dalla sua origine, ha avuto la possibilità di sentirsi parte di una comunità. La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 2 marzo, nella sala grande presso Palazzo Renieri, sede del Municipio di Colle. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Colle, con la partecipazione di numerosi cittadini. In una nota, l’associazione Il Telaio ha espresso il suo sincero ringraziamento per l’importante riconoscimento ricevuto, sottolineando l’importanza di questo premio come stimolo a continuare nel proprio impegno a favore della comunità. L’associazione Ricolleghiamo, che si occupa di valorizzare il territorio, la storia, la cultura e le tradizioni della città del cristallo, ricollegando passato e presente, ha creato il premio "Ricollegato dell’anno" con l’intento di premiare chi ha contribuito in modo significativo alla crescita della città. La premiazione, che ha cadenza annuale, è destinata alla persona o all’associazione che si è distinta per il valore apportato alla città di Colle, sia in ambito culturale che sociale. "Il premio – come sottolineato dall’associazione stessa – vuole rappresentare un incoraggiamento a proseguire nell’impegno, nella passione e nell’amore per la città, conferendo un riconoscimento all’operato concreto svolto per la promozione e valorizzazione di Colle, delle sue tradizioni e della sua cultura. La concessione del premio avviene a seguito di un giudizio insindacabile del consiglio direttivo dell’associazione, nel rispetto dei principi fondanti dello statuto e degli obiettivi del premio". Questo riconoscimento annuale ha il compito di celebrare coloro che contribuiscono attivamente al benessere e alla crescita della comunità.

Lodovico Andreucci