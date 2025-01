Ricerca in Cardiologia. Tre premi in ricordo del professor De Luca

È stato conferito il quarto premio di ricerca in Cardiologia, istituito in memoria del professor Francesco Maria De Luca, figura di spicco nel campo della cardiologia, che ha lasciato un segno indelebile nella comunità scientifica senese. Quest’anno il primo premio è stato assegnato al dottor Andrea Stefanini per il suo lavoro sull’inquadramento prognostico del paziente con shock cardiogeno mediante tecniche avanzate di machine learning. Il progetto di Stefanini rappresenta un passo avanti nell’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare le decisioni cliniche e le prospettive terapeutiche dei pazienti in condizioni critiche.

Gli altri due premi sono stati conferiti ai dottori Giacomo Merello e Federico Landra. Il dottor Merello ha esplorato il ruolo dell’infiammazione e della fibrosi nei pazienti candidati a trapianto cardiaco. Il dottor Landra, invece, ha presentato un innovativo studio sull’imaging avanzato per la valutazione dei pazienti candidati ad ablazione della fibrillazione atriale.

L’iniziativa continua a promuovere l’eccellenza nella ricerca e a valorizzare i contributi innovativi di giovani studiosi impegnati nello sviluppo di nuove soluzioni per la cura delle patologie cardiovascolari. La commissione giudicatrice, composta dal professor Matteo Cameli, dalla professoressa Serafina Valente, dal dottor Rodolfo Gentilini e dalle dottoresse Francesca Cesareo e Marta Focardi, ha sottolineato l’alto livello scientifico e l’impatto pratico dei lavori premiati. Il premio è organizzato da AouS, Università, con la sezione di Siena di ACTI e i familiari del professor De Luca.

La cerimonia di premiazione si è conclusa con un momento di commemorazione del professor Francesco Maria De Luca.