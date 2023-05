Riaperta al transito la strada 429 Terminati i lavori per la sicurezza

di Marco di Brogi

La nuova 429, una delle strade in assoluto più importanti e transitate della Valdelsa senese e fiorentina, è stata finalmente messa in sicurezza. Ieri il tratto Poggibonsi Certaldo, quello interessato dai lavori, è stato riaperto al traffico.

L’intervento, costato in tutto 520mila euro, di cui 300mila stanziati dalla Regione e 220 dalla Provincia di Siena, ha riguardato l’asfalto, che è stato sistemato in più punti. Un ‘restyling’ durato circa due mesi e che ha costretto la vecchia 429, sulla quale era stato dirottato tutto il traffico, a un superlavoro.

Ci sono state lunghe code e non sono mancati né i disagi né le polemiche. Intanto, dal fronte della viabilità, arrivano altre due buone notizie: l’inizio dei lavori sulla strada di Lecchi, nel comune di Poggibonsi, e la conclusione di quelli del primo lotto della tangenziale di Staggia Senese. L’intervento sulla strada di Lecchi, chiusa per frana da qualche giorno, è particolarmente urgente. Si tratta infatti di un percorso alternativo in seguito all’inagibilità del ponte di Bellavista (‘off limits’ da quasi due anni per problemi di sicurezza), e quindi prima tornerà percorribile e meglio è.

Per quanto riguarda, invece, la variante di Staggia, sono pressoché ultimati i lavori della prima tranche, quella a nord, compresa tra la Cassia in direzione Poggibonsi e l’incrocio con la strada provinciale di Fontana.

A breve, salvo imprevisti, dovrebbe iniziare l’intervento per la realizzazione del secondo lotto, quello a sud, tra l’incrocio con la strada provinciale Fontana e l’incrocio con la Cassia in direzione Castellina Scalo. Un’opera, la variante di Staggia, da 10 milioni di euro in tutto, attesa da anni per liberare il centro del paese da un traffico di attraversamento a livelli record in certe ore della giornata.

La mappa aggiornata delle strade extraurbane che hanno necessità di adeguati interventi per la loro messa in sicurezza comprende: la Palio, la 68 da Poggibonsi a Colle, la Cassia per Barberino Val d’Elsa, la Cassia per Castellina in Chianti, la ex ex provinciale che collega San Gimignano e Poggibonsi, la 429 da Poggibonsi a Castellina in Chianti.

Tutte strade ad alto rischio e assai transitate, soprattutto nelle ore diurne, e che pertanto hanno bisogno quanto prima di una ristrutturazione. Come è stato fatto sulla 429 bis da Poggibonsi a Certaldo. Ora dunque il ripristino della strada consentirà di milgiorare la viabilità in tutta la Valdelsa.