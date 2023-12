Rete fognaria a Taverne: "Si sostituiscono le condotte"

Lo stato del tratto fognario a Taverne d’Arbia, a valle del campo sportivo, è stato oggetto di un’interrogazione del consigliere Pd, Luca Micheli. L’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini, ha risposto: "Continue le interlocuzioni con il gestore della rete di fognatura nera Acquedotto del Fiora Spa. Nel 2022 di concerto con il gestore sono state avviate approfondite analisi sulla rete fognaria a Taverne d’Arbia e nel corso del 2023 sono stati messi in campo importanti interventi per la regolarizzazione della condotta a monte del tratto interessato".

In merito all’attività di sostituzione delle condotte Bianchini ha specificato: "L’attività di sostituzione è in via di completamento ed è propedeutica alla realizzazione dell’intervento strutturale sulla fognatura che interessa l’area. Allo stato attuale viene attuato costante monitoraggio. Il completamento della rete fognaria è stato segnalato come prioritario al gestore – ha concluso Bianchini – Solo a interventi ultimati sarà possibile valutare l’eventuale necessità di interventi di bonifica sui terreni circostanti la attuale condotta fognaria".