Restyling impianti sportivi. Giani: "Terremo in caldo il sostegno finanziario"

Anche il presidente della Regione Eugenio Giani era presente a Poggibonsi, ai campi di gioco del Tennis club di via Marmolada, alla premiazione del torneo Open Chianti Banca. Una rassegna prestigiosa, con la partecipazione di un centinaio di atleti di tutte le categorie. Per Giani un ritorno a Poggibonsi a distanza di circa tre mesi dal tour elettorale delle amministrative. In quella circostanza, al centro dell’attenzione le auspicate novità nell’impiantistica sportiva di Poggibonsi, all’interno di un quadro complessivo spesso caratterizzato dalla vetustà di strutture o comunque dalla necessità di interventi non più procrastinabili, secondo la comunità poggibonsese. "Il Comune definirà i progetti e per quanto riguarda le competenze regionali, come presidente - ha detto Giani - cercherò di inserirli nelle linee di finanziamento. Vedo che la sindaca Susanna Ceni è molto impegnata in questo settore di attività".

Durante la consegna dei riconoscimenti agli atleti, Giani si è soffermato sulle questioni di attualità per il panorama sportivo del territorio: "Venendo a Poggibonsi, mi sono reso conto dell’importanza che riveste in questa realtà geografica la pratica agonistica in più settori di interesse. Il mio compito è dunque ‘ tenere in caldo’ il sostegno finanziario per gli interventi che saranno da realizzare", ha terminato Giani, in occasione dell’appuntamento conclusivo della competizione. Evento che ha visto la partecipazione anche della stessa sindaca Cenni, dell’assessore allo sport del Comune, Filippo Giomini, del presidente di Chianti Banca, Cristiano Iacopozzi, con il saluto del giudice arbitro e organizzatore Mario Panti, e di Luciano Pignattai nel suo ruolo di presidente del locale circolo che ha voluto anche per questo 2024 la manifestazione valida anche come quarto torneo Pier, nel ricordo di un amico dell’associazione tennistica di Poggibonsi.

Associazione che si avvale dell’apporto di numerosi soci, di atleti, maestri e addetti ai lavori nello svolgimento delle varie mansioni che costituiscono la quotidianità del club. In materia di risulotati, nel femminile si è imposta Cristina Pescucci, Tc Piombinese, in finale contro l’ottima Linda Salvi, poggibonsese in forza al Ct Sinalunga. Nel maschile l’affermazione di Filippo Alberti, Ct Giotto, davanti a Federico Ulisse Guarducci, Tc Bisenzio.

Paolo Bartalini