Restyling di via Gallurì. Lavori al rush finale

In dirittura di arrivo il restyling di via Gallurì, uno degli angoli più suggestivi del centro di Poggibonsi. "I lavori stanno procedendo da via Gallurì verso piazza Amendola – spiega l’amministrazione comunale –. Una parte è terminata con il getto del massetto e nell’altra le operazioni sono in corso e stanno per finire. Poi proseguiranno sull’ultimo tratto di strada. Una volta ultimata via Gallurì, l’intervento si sposterà, a gennaio, su piazza Amendola. Terminata piazza Amendola si procederà con l’ultima parte di via Frilli dove terminerà tutto il progetto di riqualificazione". Con il cantiere sono in vigore modifiche alla viabilità e alla sosta, che cambiano in base all’avanzamento dei lavori e anche modifiche nella raccolta rifiuti. Il pacchetto di interventi di rigenerazione di questi tre importanti spazi del centro storico cittadini costa 1.280.000: fondi messi a disposizione dal Pnrr. "Si tratta di una riqualificazione veramente a tutto tondo che interessa piano viabile e sottoservizi – dice la sindaca Susanna Cenni – Un cantiere anche complesso, proprio per la natura dei luoghi su cui si sta intervenendo, ma che ci riconsegnerà una parte importante del nostro centro storico con un nuovo volto e una nuova funzionalità".