Residenze universitarie Assegnati gli alloggi a 1.604 studenti

Ironia della sorte, dopo le tante polemiche sulla mancanza di alloggi a Siena per gli studenti universitari e residenze studentesche deficitarie a causa di manutenzioni e ristrutturazioni, l’Azienda regionale Dsu, che gestisce gli studentati pubblici toscani, ha esaurito a Siena la graduatoria degli aventi diritto all’alloggio. La premessa da fare è che gli studenti hanno diritto all’alloggio nelle residenze del Dsu per Isee e per meriti scolastici.

Detto questo, a Siena ci sono 10 residenze universitarie e nell’anno in corso hanno fatto domanda per un posto letto 2.020 studenti. In base ai requisiti , sono risultati idonei, ovvero aventi diritto di alloggio, 1.604 iscritti alle università senesi. Ma dalle domande all’ingresso nello studentato la strada non è dritta e tanti si perdono: c’è chi in attesa di un posto si rivolge al privato e lì rimane; chi provenendo dall’estero non si vede riconosciuto il visto; c’è chi fa domanda e non entra in residenza per scelta.

Fatto sta che a oggi il Dsu alloca a Siena 959 studenti, di cui 796 nelle residenze aperte e 163 in strutture esterne (con rimborso Dsu). E la graduatoria degli oltre 1.600 aventi diritto risulta esaurita. Ironia della sorte, ancora, se ci fossero disdette a questo punto dell’anno rimarrebbe anche qualche posto letto vuoto. Bravo il Dsu a soddisfare la domanda? O domanda minore rispetto all’offerta? La certezza è che gli studentati pubblici in questo momento non lasciano senza un tetto chi ne ha dritto per requisiti economici o merito.

Detto questo, i numeri immortalano anche il trend in diminuzione degli studenti universitari, a Siena come in tutta Italia: nell’anno 2019/2020, anno pre-Covid, a Siena il Dsu ha ricevuto 2.547 domande di alloggio (2.020 quest’anno) e idonei sono risultati in 1.957 (1.604 oggi); l’anno scorso le domande sono state 180 in più rispetto a quest’anno e gli idonei 57 in più. Il calo è stato minimo ma il trend in diminuzione inesorabile. Infine va detto che un terzo dei 959 alloggiati oggi nelle residenze Dsu a Siena, vale a dire 320 (38%) studenti sono stranieri e l’80% di questi provengono da Paesi extracomunitari.

Paola Tomassoni