Siena, il primo hotel senior d’Italia: camere extralusso, piscine e centro per la longevità

Siena, 30 marzo 2023 – La rinascita della terza età parte da Siena. È questo il concept alla base di Guild Siena, la residenza extralusso in strada di Malizia che nei primi giorni di giugno aprirà le proprie porte per accogliere un nuovo modo di vedere e vivere la longevità. Un progetto innovativo, il primo in Italia, che nasce dalla fusione tra due operatori internazionali come Guild Living e Specht Group. La joint venture si affiderà a servizi capaci di aiutare le persone a vivere una vita attiva e sana, in appartamenti arredati age friendly e di alto design situati nella cornice senese, per fornire un’esperienza unica che coniughi comfort e privacy con la possibilità di incontrare e relazionarsi con altre persone che condividono gli stessi interessi e stili di vita. È la nuova frontiera del Senior Living, che permette agli ospiti di vivere la Terza Età in modo positivo, con particolare attenzione a benessere, passioni, salute e socializzazione, concentrandosi sulla longevità. «Sono un italo-australiano – ha raccontato Eugene Marchese, Cofounder di Guild Living insieme a Michael Eggington, durante la presentazione andata in scena ieri all’Hotel Continental – che lavora in questo settore da vent’anni. Un giorno insieme al...