Siena e il residence per anziani a cinque stelle: vicina l'inaugurazione

Il complesso dove è pronto a sorgere il residence per anziani

Siena, 24 marzo 2023 – Sopralluogo a Malizia, nella Residenza turistica per anziani, della Commissione Assetto del territorio, guidata da Maurizio Forzoni.

I consiglieri comunali hanno voluto visitare il complesso, originariamente destinato a diventare un residence: "Il progetto è rimasto per anni incompiuto, si parla infatti del 2006 – spiega il presidente Forzoni –. La creazione della prima ’Guild Community’ si configura quindi come un intervento di rigenerazione del territorio e di riqualificazione a vantaggio di tutta l’area, grazie alla joint venture tra i due operatori internazionali Guild Living e Specht Group Italia".

La società ha attivato un team di esperti globali per creare soluzioni abitative improntate al benessere fisico, cognitivo ed emotivo delle persone anziane.

La location, immersa nel verde di un grande parco e con vista sul centro storico, prevede 83 appartamenti dal design elegante e contemporaneo e un’ampia superficie destinata alle zone comuni: area living, ristorante e bar, centro benessere, palestra e piscina, locali destinati ad attività culturali e di intrattenimento.

Concepito come Hub di longevità sul territorio, Guild Living offrirà servizi e attività aperti al pubblico: sarà quindi una realtà integrata con la comunità locale.

«Il progetto prevede un investimento di 15-16 milioni di euro – sottolinea Forzoni –. La struttura verrà inaugurata il 2 giugno a Malizia dove i lavori sono quasi ultimati. Gli interventi hanno previsto la variazione delle divisioni interne, portando le 130 camere iniziali a 83, inoltre è stato sistemato anche il grande parco circostante che, grazie a una convenzione con il Comune, potrà essere fruibile anche dai cittadini.

Infine sono state recuperate la limonaia, la casetta di caccia e le antiche panchine presenti nell’area verde. Grazie al nuovo Piano operativo, è stato possibile realizzare anche una piscina".

Forzoni non ha dubbi: "Questo dimostra che Siena può essere appetibile per gli investitori privati, grazie alla collaborazione con il Comune che ha consentito il riutilizzo della struttura. Per i lavori sono state utilizzate solo imprese del territorio e, in virtù del connubio tra società immobiliare, fondo di investimento e gestore, verranno creati nuovi posti di lavoro: una cinquantina di persone tra ristorante, pulizie, manutenzione e amministrazione della Rta".