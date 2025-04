Rendiconto di gestione e variazione di bilancio. Lite sui numeri del Palazzo

Dal rendiconto di gestione 2024 alla variazione del Bilancio di previsione, i conti del Comune sono stati al centro del dibattito in Consiglio. L’assessore Riccardo Pagni ha illustrato i numeri: "La gestione contabile del 2024 evidenzia un fondo cassa di 40 milioni di euro; i residui attivi sono 102 milioni, quelli passivi 21,3 milioni. Il risultato di amministrazione è di 81,4 milioni, il totale della parte destinata agli investimenti è di 376.392,17 euro; l’avanzo libero è 1,4 milioni".

"Con l’evento alluvionale che ha colpito Siena il 17 ottobre 2024, il Comune ha avuto la necessità di prevedere spese straordinarie per 150mila euro a famiglie e imprese danneggiate". Per le entrate, "il totale degli accertamenti 2024 è stato 144,3 milioni, di cui incassati 103,9 milioni. Nel 2023 l’ente ha incassato il 62,14%, mentre nel 2024 il 72,02%. Per le spese, gli impegni registrati nel 2024 sono stati 126,4 milioni e sono stati effettuati pagamenti per 106,7. Per le spese in conto capitale, rispetto al 2023 c’è stato un incremento di impegni e di pagamenti del 6,63%, in virtù degli avanzamenti nei lavori programmati e realizzati". E infine: "Il rendiconto di gestione 2024 si chiude con un utile di 2 milioni ed equilibri positivi".

Pagni ha poi presentato una variazione al Bilancio di previsione: "Stanziati oltre 2 milioni per le imprese alluvionate, anche grazie all’accordo con Fises, per eventi culturali, l’implementazione di servizi museali e culturali, anche in occasione del Giubileo. Implementati gli stanziamenti per eventi sportivi: oltre 300mila euro".

Segnalata la previsione di maggiori entrate da 216mila euro dopo la presa in gestione diretta di 60 alloggi recuperati da Siena Casa a canone concordato, più 20 nuovi appartamenti acquistati dal Comune nel 2024 in via Moro. Stanziate risorse per l’acquisto di divise dei vigili e nuovi tutor, nonché per il piano urbanistico del verde. Nella variazione anche agevolazioni tariffarie alle famiglie (oltre 200mila euro) e 90mila euro per la manutenzione ordinaria del Santa Maria. Silvia Armini, Lista Fabio, ha elogiato "la prudenza dell’amministrazione e la responsabilità di questa maggioranza nell’attuare in scelte politiche volte a garantire una gestione finanziaria stabile e responsabile". Poi ha aggiunto: "Auspico che la Giunta riesca ad attuare quel cambio di passo che si merita la città".

Critico il consigliere Pd Alessandro Masi, che sul rendiconto di gestione ha detto: "Servono visione e programmazione che l’amministrazione non mostra, proponendo schemi obsoleti: il bilancio comunale è privo della sua funzione guida. Nonostante il generoso contributo dei cittadini con tasse, tariffe e sanzioni, non vi è un ritorno proporzionato in servizi e investimenti". E sulla variazione di Bilancio: "E’ una vera e propria manovra".

Chiaro Gianluca Marzucchi, Polis: "Il bilancio consentirebbe una mole di investimenti importante, ma difficile da realizzare. Infatti, dopo aver assorbito il disimpegno della Fondazione Mps, è proseguito un inutile contenimento degli investimenti, nonostante i bassi tassi. Oggi gli investimenti del Pnrr hanno la priorità o non sono rimborsati. Quindi strade dissestate e altri interventi sono procrastinati". La Dem Anna Ferretti ha evidenziato "la discordanza tra le previsioni di e il consuntivo", mentre la capogruppo Giulia Mazzarelli ha parlato di "evidenti criticità": "Le entrate tributarie rimangono la principale fonte di finanziamento e il valore pro capite delle sanzioni è elevato. Teatri e impianti sportivi coprono solo una minima parte dei loro costi con entrate dirette. Al contrario, musei e mense scolastiche mostrano una copertura oltre il 50%. Ma proprio in questi settori si riducono gli investimenti". Categorico Pierluigi De Angelis, FdI: "Un Comune con bilancio in utile, è virtuoso", mentre Adriano Tortorelli (Progetto Siena) ha incalzato: "Serve il coraggio di un cambio di passo". Infine il capogruppo di FdI, Bernardo Maggiorelli: "Qui non ci sono aumenti di tasse, l’unico è quello dell’Irpef deciso dal presidente della Regione Giani... ".

Cristina Belvedere