‘Regista’ delle elezioni. Rossi consiglia il Pd

"Servono figure nuove e popolari, capaci di far crescere una nuova classe dirigente, giovane e lungimirante". E’ in sintesi l’appello al Pd di Poggibonsi da parte di Francesco Rossi, ventinovenne, noto come regista cinematografico oltre che appassionato di politica. "Ho partecipato alla campagna di ascolto del Pd. Una consultazione caratterizzata da alcune domande: una valutazione sulla città, sul partito e le aspettative per il domani". È stato affrontato anche il tema delle candidature? "Al momento non si è parlato di nomi, ma abbiamo analizzato i bisogni della città e provato a immaginare insieme una Poggibonsi del futuro. Sono certo che sarà fatta molto presto anche la riflessione sul nome, oltre alla ‘restituzione’. Ovviamente prima in segreteria, ma anche con la convocazione dell’assemblea. Il nome non può che essere in linea con le valutazioni rispetto ai contenuti: occorre conoscere i risultati dei gruppi di lavoro per far emergere candidato e dirigenza". Forse non è rimasto a disposizione molto tempo? "Si può arrivare per febbraio, se non prima, a una candidatura frutto di una discussione e di una condivisione". Rossi guarda anche ad alcune priorità… "Ci sono gli ottimi risultati dell’amministrazione Bussagli sugli investimenti compiuti e quelli che rimangono grazie al Pnrr e al progetto di ABCura: argomenti ai quali dare continuità. Si tratta inoltre di rilanciare su mobilità dolce, cultura, cinema, sport, nuovo palazzetto e nuova piscina, sulla zona dello stadio Stefano Lotti. Tanti professionisti, come il sottoscritto, hanno deciso di rimanere qui pur svolgendo un lavoro che li porta spesso a giro per l’Italia, perché su tanti servizi Poggibonsi non ha niente da invidiare alle grandi città. Questo aspetto va mantenuto - conclude Rossi - e possibilmente migliorato".