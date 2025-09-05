Rapolano Terme, riorganizzazione raccolta rifiuti: due incontri e consegna dei mastelli

Rapolano Terme (Siena), 5 settembre 2025 - In vista della riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Rapolano Terme prevista da lunedì 15 settembre, continuano le attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del nuovo servizio saranno al centro di due incontri alla presenza dei tecnici dell’amministrazione comunale e di Sei Toscana, fissati per mercoledì 10 settembre alle ore 21 a Serre di Rapolano, presso il cinema teatro “Giuseppe Verdi” (via dell’Orlo 4) e giovedì 11 settembre, ancora alle 21, a Rapolano Terme, presso l’Auditorium della scuola secondaria di primo grado, in via G. di Vittorio. Il nuovo sistema prevede che ogni famiglia separi i propri rifiuti in casa utilizzando appositi sacchi e mastelli che dovranno essere esposti per il ritiro rispettando un calendario preciso e differenziato tra le zone di Rapolano Terme e Serre di Rapolano. A ogni utenza verrà consegnato un kit che include mastelli per carta, vetro, organico e indifferenziato, oltre a sacchi per la plastica e l’alluminio. La principale novità della riorganizzazione riguarda il vetro, che dovrà essere conferito separatamente dal multimateriale (imballaggi in alluminio, plastica a tetrapak) come avveniva finora. Insieme ai contenitori verrà distribuito anche il materiale informativo della campagna #buttabene, che spiega nel dettaglio come effettuare una corretta differenziazione dei rifiuti, riportando il calendario con i giorni di esposizione porta a porta dei rifiuti. La consegna dei kit, iniziata lo scorso luglio, riprenderà nei prossimi giorni con i seguenti orari: martedì 9, giovedì 11 e sabato 13 settembre è possibile ritirare il kit a Rapolano Terme, negli ex locali della macelleria in Piazza Matteotti 19, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14.30 alle 18.30. Martedì 16, giovedì 18 e sabato 20 settembre la consegna si sposterà a Serre di Rapolano, presso il magazzino comunale in Via dell’Orlo, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14.30 alle 18.30. I kit saranno distribuiti anche nei mesi di ottobre, novembre e dicembre con un calendario che è possibile consultare sul sito del Comune di Rapolano Terme, www.comune.rapolanoterme.si.it. Informazioni. Per il ritiro dei kit è possibile delegare un’altra persona rispetto all’intestatario dell’utenza presentando il codice contribuente o un documento del delegante. Per maggiori informazioni è possibile consultare anche il sito www.seitoscana.it oppure contattare il numero verde 800 127484.

