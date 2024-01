Rapolano, successo per il presepe allestito dal centro ’Battagli’

Bilancio più che positivo delle festività a Rapolano. Entusiasmo tra i presepisti del centro culturale La Piana ’Giancarlo Battagli’ per il successo riscontrato del presepe monumentale che ha registrato numerose presenze di visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero. L’allestimento nella chiesa di San Bartolomeo in Castellare, nel cuore del centro storico, ha chiuso i battenti e ora è visitabile solo su prenotazione. La dedica quest’anno era per l’800esimo anniversario di quando, nel 1223, San Francesco allestì il primo presepe. Successo anche per il museo del presepio allestito nei locali dell’associazione in via dei Monaci: l’allestimento ha custodito opere provenienti da tutta Italia e gli elaborati realizzati dalle alunne e dagli alunni delle scuole del territorio. Così come di grande effetto il presepe artistico ’diffuso’ per le vie del centro, con opere a grandezza naturale.