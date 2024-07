"Ragazzo onesto e leale. Passione presa da babbo"

"La passione per i cavalli? E’ stato mio babbo Gianpeppino a trasmetterla a Gabriele. Ha provato anche con me ma ho poi imboccato un’altra strada. Mi occupo di investimenti immobiliari", racconta Damiano. Ha 26 anni ed è il fratello maggiore di Gabriele Puligheddu che domani esordirà nella Giraffa. Contrada che ha già lanciato, di recente, altri due giovani che corrono in Piazza: il 2 luglio 2014 Bellocchio e il 17 agosto 2022 Tamurè. "Gabriele compirà 21 anni il 5 ottobre, siamo originari di Oliena. Babbo è sempre stato appassionato dei palii e di quello di Siena in particolare. Ci aveva preso un anglo-arabo, si usava soprattutto per le passeggiate. Poi Gabriele ha iniziato il percorso, ricordo che è stato due anni da Peppe Ortu, poi l’approdo a Siena alla scuderia di Andrea Coghe quando aveva 15 anni. E’ stato da Siri, da Chiavassa e adesso si occupa dei cavalli di Sampieri. Per un anno è stato anche in Francia da Botti", dice Damiano. Che sabato sera insieme e babbo e mamma Giulia, è arrivato a Siena dalla Sardegna ma non in tempo per vedere la prima prova. Una curiosità? Gabriele non ha ancora la patente. "Però sta studiando per prenderla – spiega il fratello – ci siamo. I suoi pregi? Onesto e leale, molto educato. Sempre umile. Difetti? Non ne ha. Non mi sono mai lamentato di lui. Certo, quando si mette una cosa in testa la raggiunge ad ogni costo. E non provate a contraddirlo quando è convinto al 100% della bontà di ciò che dice perché si adombrerà. Comunque, è un ragazzo che ascolta", così lo tratteggia Damiano. Ci pensa a lungo quali possono essere gli altri interessi di Gabriele: "Niente da fare, solo cavalli. Si è sempre dedicato a questo mondo".

Laura Valdesi