Raffiche fino a 114 chilometri. Pioggia: i dati

"Sono caduti 20-25 millimetri di pioggia il 2 novembre a cui vanno aggiunti altri 8-10 nella prima mattinata (di ieri, ndr): per fare un raffronto con le altre zone del nord della Toscana alluvionate l’intensità della pioggia è stata per circa un’ora e mezzo-due simile a quella che si è osservata nel Senese in 10-15 minuti", spiega Marco Biagioli. Il meteorologo di ’MeteoSiena24’ aggiunge "che dei 20-25 millimetri di pioggia la maggior parte si è registrata indicativamente tra le 22.15 e le 22.30, anticipata dalle forti raffiche di vento che per quel che riguarda Siena hanno raggiunto i picchi massimi intorno alle ore 22".

A causare come detto i danni nella nostra provincia è stato il vento. Basta pensare che a Castiglione d’Orcia ha raggiunto i 114 chilometri orari, 103 a Radicofani la raffica massima. "Valori sicuramente notevoli, anche considerando che i venti medi si sono attestati intorno ai 60-70 chilometri orari con punte di 120 sulle località di alta collina delle matallifere", dice Biagioli.

E a Siena? Poggio al Vento ha registrato raffiche di 85 orari, a Siena Acquacalda hanno raggiunto i 69, in Pian di Feccia, dove c’è l’Avioclub, addirittura 95. E a Monteroni d’Arbia 90.

Il vento così forte ha causato anche black out elettrici a macchia di leopardo nella provincia: a Siena, per esempio, in Strada di Certosa, durato ore e ore, disagi a Buonconvento, Monteroni, Monteriggioni (Santa Colomba è rimasta oltre 16 ore senza energia), Castelnuovo Berardenga, Gaiole, Castellina, Chiusdino e Sovicille. Tecnici di Enel distribuzione a lavoro tutto il giorno in coordinamento con prefettura e protezione civile. Per segnalare un guasto comporre il numero verde 803500 attivo 24 ore su 24.

La.Valde.