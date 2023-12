Raffica di furti nelle case. Aperta e svuotata cassaforte

di Laura Valdesi

SIENA

Controlli straordinari anti-furto delle forze dell’ordine: pattuglie in giro, posti di controllo anche la notte sia nel capoluogo che in provincia negli snodi strategici, vedi il bivio di San Biagio a Montepulciano, e nelle aree più buie come, per esempio, via Galilei a Chianciano nella parte al confine con campi e boschi.

C’è allarme fra i cittadini per le ripetute intrusioni nelle abitazioni. Tanto che qualcuno cerca di organizzarsi con il tam tam sui social per prevenire malintenzionati, pubblicando eventuali colpi messi a segno e movimenti sospetti. Monteroni è stata una zona presa particolarmente di mira. Con i ladri che non hanno avuto problemi ad abbandonare scatole che contenevano oggetti preziosi in un giardino, dopo il furto. A segnalare su facebook che dentro una federa, abbandonata vicino al posteggio di via Risorgimento nella zona della gora c’era tutto questo è stato un residente. E subito c’è chi ha riconosciuto in quella federa oggetti appartenenti ai suoceri derubati il pomeriggio precedente intorno alle ore 18. Erano andati a trovare le nipotine quando i ladri sono entrati in azione, mettendo l’abitazione sotto sopra e, secondo quanto riportato, tagliando addirittura la cassaforte rubando tutto. Malviventi segnalati in casa anche a More di Cuna mentre, sempre a Monteroni, la proprietaria di un appartamento mostrava in una foto le condizioni della propria camera da letto. "Tutto questo in un’assenza di 15 minuti", commentava invitando a prestare attenzione. Mentre qualcuno ipotizzava la necessità di organizzare una sorta di ronde per vigilare.

Ladri operativi poi ad Arbia dove una donna ha avuto una brutta avventura per un tentato furto. "Per fortuna come mi ha sentito arrivare è fuggito, ho solo visto scappare sul pianerottolo una persona che indossava una felpa con cappuccio. Non so come ma è riuscito ad aprire la finestra", spiega avvisando i vicini della zona sperando che il fuggiasco non ci riprovi. Segnalazioni di tentati furti sono arrivate anche da Rosia.