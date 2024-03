Raduno di Range Rover. Il corteo lungo le Crete

Una carovana di 27 Range Rover ha sfilato attraverso le Crete senesi. Nel fine settimana si è svolto il raduno curato dal Registro storico Range Rover Italia ’Terre Senesi – Regine, cavalieri ed il vulcano nascosto…’, che ha percorso le strade sterrate che da Taverne d’Arbia si snodano lungo le crete, passando di fronte al Castello di Leonina e al Site Transitoire, dove Maurizio Bianchini ha parlato di alcuni eventi significativi della storia di Siena. La carovana ha raggiunto poi la zona delle colline metallifere dove Paolo Guarguaglini, responsabile tecnico di Enel Green Power, ha spiegato il meccanismo di trasformazione e produzione del vapore endogeno, aprendo ai visitatori alcune parti della struttura. I percorsi hanno avuto due livelli di difficoltà, uno più turistico ed uno più tecnico; a partecipare infatti non sono stati solo piloti esperti ma anche con famiglie con giovani a bordo. Il Registro storico Range Rover Italia raccoglie tra gli iscritti i proprietari di Range Rover prodotte dagli anni 70 in poi, e fornisce consigli e consulenze per eseguire dei restauri delle blasonate fuoristrada inglesi, oltre che organizzare ritrovi, escursioni e convivi sempre incentrati sulla "regina" delle 4x4.