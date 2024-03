Radioterapia, nuovo acceleratore. Ok al progetto e affidati i lavori

Policlinico, approvato il progetto esecutivo per la sostituzione e l’installazione del nuovo acceleratore lineare per l’Unità operativa complessa di Radioterapia al piano 5s del terzo lotto. Affidati i lavori. Un altro tassello nel puzzle di interventi di ammodernamento che vede al centro l’Azienda ospedaliera universitaria senese. Quello in dotazione era superato dal punto di vista tecnologico oltre che vecchio, comportando "costi elevati di manutenzione" oltre ad essere soggetto a frequenti fermo-macchina. Così sono venuti in aiuto i fondi del Pnrr e, grazie all’intervento della Regione Toscana, è stato deliberato nel 2022 un finanziamento per acquistare il nuovo acceleratore lineare. Ma per installare la nuova apparecchiatura occorrevano non solo lavori di adeguamento del locale destinato ad ospitarla e la relativa progettazione, ma anche rispettare i tempi stringenti dell’intera procedura. Che si è conclusa con il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo da parte del responsabile unico del procedimento, senza che ci fossero prescrizioni ulteriori. Come detto, i locali dove verranno eseguiti i lavori si trovano al 5s del Terzo lotto. "L’intervento - si legge nella delibera dell’Azienda – prevede essenzialmente il rinnovo della sala di trattamento esistente in funzione dell’installazione della nuova apparecchiatura e l’adeguamento parziale del corridoio in cui è collocata la relativa sala comandi. Le opere consistono in interventi edili e impiantistici". I tempi? Entro 90 giorni dallo smontaggio dell’acceleratore esistente. Quanto al quadro economico, l’investimento è di 383mila euro.

Ma unitamente all’ammodernamento del policlinico, le professionalità delle Scotte sono ’richieste’ anche nel resto d’Italia all’insegna "del comune pubblico interesse di supportare attività sanitarie qualificate attraverso forme di collaborazione fra le Aziende". Prestazioni professionali remunerate, naturalmente. A chiedere aiuto alle Scotte è stata l’Asl di Caserta, per esempio, avendo necessità di un chirurgo oncologico che assicuri la continuità di cure al ’Moscati’ di Aversa dove attualmente manca una specifica figura professionale, si legge nella convenzione di cui è stato approvato lo schema. Cosa succederà? Il policlinico fornirà all’Asl di Caserta specialisti dell’Uoc Chirugia generale a indirizzo oncologico con competenze ad hoc, per la collaborazione nei seguenti ambiti specifici di attività: interventi chirurgici oncologici per garantire il completamento del percorso assistenziale dei pazienti da un lato, sinergia attiva all’attività di ricerca scientifica come richiesto dalle indicazioni ministeriali. Un’intesa che prevede al massimo due accessi al mese da parte di uno degli incaricati che si coordinerà con il responsabile della struttura complessa dell’Asl di Caserta. La convenzione durerà un anno.

E fra le nuove nomine al policlinico c’è anche quella della professoressa Alessandra Masti, responsabile della Rete aziendale Codice rosa che ora, insieme ai componenti del team, farà una ricognizione e aggiornerà le procedure dell’Aous in applicazione della normativa vigente in materia.

La.Valde.