Radicondoli si accende. Mercatino di Natale

Cibo, arte ed artigianato si incontrano nel cuore di Radicondoli dove oggi dalle 12 e domani, torna ‘Radicondoli Christmas Market’, quarta edizione. Un originale mercatino di Natale che unisce bellezza e qualità con numeri importanti: diecimila presenze nel 2022, quest’anno più di 50 artigiani creativi e 24 postazioni di food e beverage. Si va dall’artigianato artistico ai piatti di chef stellati passando per le pizze gourmet, stravaganti cocktails e laboratori creativi. Una due giorni di gusto e qualità dove il fil rouge sarà il divertimento, per vivere la magia del Natale con qualche giorno d’anticipo. La musica sarà presente con la "Radicondoli Street Band" al fianco di Marco Fusi e la sua cornamusa. Domenica pomeriggio in scaletta uno spettacolo itinerante dell’Accademia creativa tra funambolismo, danza e colore. "Molte le novità – spiega Cristina Martini, Presidente Pro Loco: per il cibo un’attenzione particolare al gluten free, vegetariano, senza lattosio e alle intolleranze, è in programma l’inaugurazione domenica della restaurata facciata del palazzo comunale, ci sarà un netto miglioramento della viabilità grazie alla Provincia, il Monastero Agostiniano, acquisito dal Comune, aprirà molti dei suoi spazi". "Ho sostenuto – dice il Vicesindaco Luca Moda - dal primo momento questa iniziativa di cui ho abbracciato il progetto". L’ingresso è gratuito, mentre per il food e beverage si potranno acquistare i gettoni. L’evento, ideato da Cristina Martini e Arianna Paolini, è a cura della ProLoco, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Ufficio Turistico.

Fabrizio Calabrese