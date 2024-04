Radicondoli mondo a parte ma non per il Pd

In questi ultimi due anni avete letto, almeno alcuni di voi lo avranno fatto, diversi articoli sulle strategie efficaci del Comune di Radicondoli, il più piccolo della provincia di Siena, con poco più di 7 abitanti per kmq, per sfuggire al destino manifesto di uno spopolamento progressivo. Incentivi alle famiglie per comprare case, per pagare gli affitti, bonus energetici e bollette scontatissime, autobus gratis per andare a fare la spesa a Colle, bonus figli, incentivi per chi apriva un’impresa, sostegno per i libri scolastici e ci dimentichiamo altre iniziative, racchiuse sotto il brand

WivoaRadicondoli. Che è diventato anche un sito web con tutti i bandi e gli aiuti elencati.