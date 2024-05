Radicondoli, la ’Traversata’ di Berio. Due giorni di musiche e seminari

Torna il Festival Luciano Berio edizione 2024, la terza, fino a domani in vari luoghi di Radicondoli. Si ispira, nella sua articolazione e nei contenuti, al concetto di ’Traversata’. Al pari dei ’Dialoghi’ sonori e spaziali intessuti nel corso della scorsa rassegna, questa parola chiave riflette idealmente un tratto della biografia artistica di Berio, compositore che ha attraversato tutte le maggiori temperie musicali e culturali del Novecento.

La partenza ieri a Palazzo Bizzarrini con la mostra ’Lens and Construction: Il Colombaio’ di Oded Shimshon, l’esecuzione di ’Soundtrack’ (da musiche di Berio) a cura di Yoni Berio ed ’Echi, dialoghi e Chansons…’ con la Filarmonica "Rossini" di Firenze. Adesso il festival si tuffa nelle due giornate clou. Oggi: dalle 10 alle 12.30, palazzo Lolini, ’Gesto e tecnica performativa: intorno alla Sequenza XI per chitarra’, seminario aperto al pubblico con Eliot Fisk. Dalle 14 alle 16.30, Teatro dei Risorti, ’Gesto e tecnica performativa: intorno alla Sequenza XIII per accordion’. Seminario concertante con Teodoro Anzellotti. Interazione con Angela Ida De Benedictis sul contesto storico-documentario. Alle 18.30, Podere Tesoro, ’Sequenze di sequenze: da Bach a Berio’, concerto con interventi narrati. Esecutori: Teodoro Anzellotti, accordion, Francesco D’Orazio, violino, Eliot Fisk, chitarra, presentazione a cura del Centro Studi Luciano Berio. Entrata libera. A termine rinfresco-aperitivo.

Domani: dalle 9.30 alle 11.30, chiesa del Monastero di Santa Caterina della Rota, ’Gesto e tecnica performativa: intorno e oltre la Sequenza VIII per violino’, seminario concertante con Francesco D’Orazio. Con la partecipazione di Francesco Riccardi (violino). Interazione con Vincenzina C. Ottomano. Dalle 9.30 alle 11.30, sala conferenze, palazzo Bizzarrini, ’Berio e la sperimentazione audiovisiva’, seminario di Alessandro Cecchi e Mila De Santis, con la partecipazione dei dottorandi di Storia delle arti e dello spettacolo (Università di Firenze, Pisa e Siena).

Dalle 12 alle 13, da piazza Matteotti, ’Passeggiata sonora nei luoghi di Luciano Berio’. Soundwalk condotto da Francesco Giomi (Tempo Reale). Ideazione e supervisione artistica: Angela Ida De Benedictis. Con patrocinio e contributo del Comune.

In collaborazione con Radicondoli Arte, Punto informazioni turistiche Radicondoli, IowivoaRadicondoli. Informazioni: [email protected] - www.lucianoberio.org. Prenotazioni: [email protected] - [email protected].

Fabrizio Calabrese