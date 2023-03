Radicondoli è virtuosa Sono stati già estinti i nove mutui del Comune

"Un’azione virtuosa nella gestione corretta del bilancio e nell’impiego oculato delle risorse disponibili". Il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini, commenta così l’estinzione anticipata di tutti i mutui a carico del Comune, compiuta dalla sua amministrazione utilizzando a questo scopo quasi 380.000 euro dell’avanzo di bilancio. "Si tratta di nove mutui attivi in scadenza fra il 2026 ed il 2032, per i quali il Comune avrebbe dovuto continuare a pagare interessi che oscillavano tra il 4.13 ed il 6 per cento – prosegue il primo cittadino – Azzerando tutto abbiamo risparmiato non poco di interessi e liberato risorse per 66.000 euro all’anno di parte corrente, che saranno destinati a maggiori servizi e reinvestiti in attività a favore della comunità. Adesso non c’è più un euro di mutuo nel bilancio comunale e quindi niente più debito a carico dei cittadini di Radicondoli. In più ci possiamo permettere di non accendere nuovi mutui per i prossimi dieci anni".