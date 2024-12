Radicondoli: completato il teleriscaldamento e avviata la riqualificazione delle case popolari

Conclusa l’opera di teleriscaldamento a Radicondoli e taglio del nastro per i lavori di riqualificazione alle case popolari di Radicondoli. Il che prevede un risparmio medio per il riscaldamento e il gas, rispetto a famiglie che vivono in altri territori, di circa 1500 euro all’anno.

A giugno, sono iniziati i lavori di riqualificazione degli appartamenti Erp e di allaccio alla rete di tele riscaldamento. E’ stata posta attenzione alla produzione di acqua calda sanitaria, al riscaldamento, all’introduzione di piani ad induzione nonché alla stesura della fibra.

Il lavoro è stato seguito da Siena Casa ed è stato finanziato da fondi della Regione Toscana e, per metà, dal Comune di Radicondoli per una cifra totale di circa 700mila euro. A Radicondoli ci sono 40 alloggi Erp, assegnati sono trentasei, da assegnare a brevissimo sono due (la graduatoria è già fatta), due sono gli alloggi destinati a progetto Pnrr Disabilità della Fondazione Territori Sociali.

Sono già trentacinque gli appartamenti allacciati teleriscaldamento. Ne mancano cinque a Belforte nel centro storico. Qui i lavori inizieranno a gennaio 2025 e potranno allacciarsi allacciati nell’inverno 2025.

"E’ importante, oltre che tenere gli affitti calmierati, tenere sotto controllo i costi dei servizi - fa notare Serena Spinelli, assessora alle Politiche Sociali della Regione Toscana - Aver efficientato queste abitazioni con energia rinnovabile è uno straordinario risultato. Tutto questo insieme alle sinergie e collaborazioni: Siena Casa, la Regione, Siena Casa e la presenza qui di risorse geotermiche che ci consentano, con il teleriscaldamento, di ridurre le spese energetiche. Questo è il modo per rendere l’Erp bella e sostenibile. Ma non possiamo fare tutto da soli. Speriamo che il tema casa torni ad essere centrale nell’agenda politica nazionale, durante la fase Covid era accaduto. Noi adesso abbiamo preoccupazione che invece sia già uscito".

"Ogni famiglia che vive qui può allacciarsi anche alla fibra ultra veloce, ne è stata prevista la stesura con i corrugati del teleriscaldamento, come in altre zone. Voglio ringraziare Regione e Siena Casa che è il gestore e il soggetto che ha seguito i lavori - aggiunge Guarguaglini - E voglio ringraziare anche le aziende che hanno lavorato e che hanno realizzato le componenti per il funzionamento dell’impianto. So che sono tutte a filiera corta, italiana, e ci fa sempre piacere".