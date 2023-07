Radicondoli attrattiva Fondi per le imprese

Proseguire nel virtuoso percorso di crescita che ha già visto l’apertura di 17 nuove imprese in pochi mesi. È il senso dell’ultimo bando emanato dal Comune di Radicondoli, che offre contributi a fondo perduto fino a ottomila euro per l’apertura di nuove attività economiche sul territorio comunale. Il bando sarà valido fino al 31 dicembre 2024, ma le domande possono già essere presentate per le categorie di commercio al dettaglio, artigianato, professionali, servizi alle imprese, turismo e ricezione, agricoltura e agriturismo. Escluse dalla possibilità di contributo i ‘compro oro’, sale giochi e attività con apparecchi per vincite in denaro, centri scommesse, commercio di armi, articoli per soli adulti e commercio con apparecchi automatici. Il contributo può essere richiesto per coprire spese di costituzione e procedure amministrative, ma anche per realizzare o adeguare impianti, allacciarsi al teleriscaldamento, acquistare beni strumentali, realizzare opere murarie e coprire le spese.