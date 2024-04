’Raccontare Siena’ nella Sala delle Lupe

La città sarà la grande protagonista, oggi alle 17.30 nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, per l’appuntamento con ‘I Venerdì di Siena’, a cura di Toscanalibri, in collaborazione con il Comune e con la direzione artistica di Francesco Ricci. Il titolo parla chiaro: ‘Raccontare Siena’. Ovvero, come si racconta Siena, di cosa parla questa città, come è cambiato il modo di leggerla e a chi è diretta la narrazione. "Con la sua identità unica – anticipano da Toscanalibri – Siena può lasciare senza fiato. Per le suggestioni artistiche, i piaceri dell’enogastronomia, ma anche il fascino del suo territorio. Una città che si veste a festa per il Palio e si anima di passione attraverso le sue 17 Contrade". La tavola rotonda vedrà protagonisti l’editor Elisa Guidetti, la storica e giornalista Maura Martellucci, il giornalista Lorenzo Bianciardi e il docente Andrea Sguerri che sono autori della guida ‘Siena’ (Feltrinelli).