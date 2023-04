Raccolta rifiuti: si cambia Apertura solo con 6Card

di Marco Brogi

Scatta la rivoluzione nella raccolta dei rifiuti. Da domani nel territorio comunale di Poggibonsi i cassonetti si apriranno solo con la 6card.

"E’ un passaggio fondamentale del percorso che insieme a Sei Toscana abbiamo avviato a settembre proprio con l’installazione delle nuove postazioni e con la successiva riorganizzazione della raccolta domiciliare – spiega l’amministrazione– Nel corso di questi mesi vi è stata l’introduzione graduale di una serie di novità e di accorgimenti finalizzati ad affinare progressivamente tutto il servizio. La fase, seppur ancora transitoria, ci restituisce una percentuale di raccolta differenziata che si attesta sul 70% e che quindi conferma e migliora quando già emerso a gennaio. L’attivazione dell’accesso controllato ai cassonetti comporterà ulteriori valutazioni e ulteriori monitoraggi e anche il potenziamento di una serie di azioni necessarie per accompagnare questo ulteriore step". Chi non avesse ancora ricevuto la 6Card o non avesse ritirato il kit potrà recarsi ai magazzini comunali di via Leopardi fino a sabato 22 aprile nel seguente orario: dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 12,30 il sabato. L’altra novità riguarda i dati della raccolta differenziata. I numeri dicono che nei primi due mesi 2023 è passata al 70 per cento. "Dopo anni la nostra città ha ripreso a crescere nella percentuale di raccolta – aggiunge il Comune-. La strada è quella giusta ma serve ancora un impegno straordinario da parte di tutti per affinare il sistema, superare alcune complessità e correggere distorsioni che sono create. Gli ispettori ambientali di Sei sono operativi da settimane e sono impegnati in particolare nell’area del centro dove si continuano a riscontrare abitudini non corrette, soprattutto legate al rispetto dei calendari dei ritiri e ad un marcato sottoutilizzo del servizio. Rinnoviamo l’invio agli utenti del ‘porta a porta’ a rispettare il calendario e ad utilizzare il servizio a loro dedicato ricorrendo ai cassonetti soltanto in via straordinaria, altrimenti tutto il sistema va in sofferenza". Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 8000127484 o visitare il sito www.seitoscana.it.