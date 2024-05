Raccolta rifiuti abbandonati. Coinvolte trenta classi delle scuole secondarie

Nove appuntamenti, trenta classi delle scuole secondarie di primo grado, per un totale di 650 alunni: questi i numeri dell’iniziativa Liberi dai rifiuti, il progetto di educazione ambientale promosso nell’ambito dei percorsi educativi di Unicoop Firenze per le scuole e realizzato in collaborazione con Legambiente, le sezioni soci Coop e le amministrazioni locali. Il progetto ha fatta tappa a Colle di Val d’Elsa, dove, in Piazza Lavagnini, 40 alunni della scuola secondaria di primo grado Casole d’Elsa, accompagnati dai docenti, hanno svolto un’attività di raccolta di rifiuti abbandonati, a cui è seguita un’analisi dei rifiuti raccolti e una riflessione sull’impatto dei rifiuti sull’ambiente.