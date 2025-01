Raccolta Misericordie-Unicoop Firenze. Partiti per Gaza gli aiuti toscani

Sono in viaggio verso Gaza le 23 tonnellate di generi alimentari donate dai toscani con la raccolta straordinaria promossa dalla Federazione delle Misericordie della Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze e Fondazione ’Il Cuore si scioglie’ e con il contributo delle associazioni di volontariato toscane a dicembre 2024. Mercoledì scorso è partita dal porto di Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, la nave che porterà gli aiuti -quelli toscani e quelli raccolti con altre iniziative- a Cipro, nell’ambito dell’operazione organizzata da Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, grazie alla collaborazione con il ministero della Difesa-Comando Operativo di Vertice Interforze.

L’Esercito ha messo a disposizione 10 container per caricare il materiale raccolto su camion militari e trasferirlo a Monfalcone. Il carico ammonta a 101 pallet per un totale di oltre 50 tonnellate: la metà circa dell’intera spedizione di aiuti quindi arriva dalla generosità dei toscani. La nave con gli aiuti dovrebbe arrivare al porto di Limassol a Cipro giovedì 26 gennaio. Da lì, attraverso il Corridoio marittimo di Cipro, gli aiuti riprenderanno il mare verso il porto di Ashdod e proseguiranno poi verso Gaza.