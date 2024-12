Raccolta fondi per i defibrillatori

’Un defibrillatore sotto l’albero’ è la raccolta fondi per l’acquisto e l’installazione di nuovi defibrillatori automatici esterni (Dae) per integrare la rete già esistente sul territorio del Comune di Monteroni d’Arbia e continuare a fare (in)formazione, manutenzione, prevenzione. A promuoverla sono le associazioni di volontariato in sinergia con il Comune e il Terzo Settore operanti sul territorio.

Fino al 7 gennaio è possibile donare nei negozi aderenti all’iniziativa, dove è presente un’apposita cassettina, oppure rivolgendosi alla segreteria amministrativa delle associazioni, oltre che nell’ambito della consueta ’Festa degli Auguri’ che si è svolta venerdì. "La sicurezza e la salute della comunità – spiegano gli organizzatori della raccolta fondi – sono priorità fondamentali per ogni società. In quest’ottica, le associazioni di volontariato del Comune di Monteroni d’Arbia si propongono di unire le forze per promuovere in vista delle prossime festività natalizie una raccolta fondi per l’acquisto e l’installazione di defibrillatori automatici esterni (Dae) per integrare la rete già esistente sul territorio e incentivare le attività di (in)formazione, manutenzione e prevenzione".