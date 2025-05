L’Orchestra della Valdichiana al debutto. Concerto di Primavera a San Biagio

Il progetto ‘Musica insieme’ era nel dossier della Capitale italiana della cultura: troppo forte la passione per questa forma espressiva, diffusa in tutta la Valdichiana Senese, e altrettanto efficace il suo effetto unificante e inclusivo, per non riprenderlo integralmente per la Capitale toscana 2025. Così, dopo la ‘Valdichiana in banda’, è ora pronta al debutto la formazione più classica e prestigiosa, l’orchestra. Prima uscita domenica, alle 17.30, a Montepulciano, nel Tempio di San Biagio, ambientazione di grande prestigio. Il direttore, Alessio Tiezzi, ha scelto un programma gioioso, intitolato alla primavera, comprendente quindi la pagina dedicata da Vivaldi a questa stagione.

Seguiranno la più famosa delle marce della serie ‘Pomp and circumstance’, di Edward Elgar, e la ‘Danza delle spade’, di Aram Khachaturian. Di profondo significato la scelta del brano di apertura, ‘Musica per i reali fuochi d’artificio’, composto da George F. Händel per celebrare la pace di Acquisgrana del 1749, espressione di un auspicio d’attualità. Il maestro Alessio Tiezzi è l’ideale Ct della rappresentativa "la cui base – spiega – è l’Orchestra Poliziana, della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, che coordina il progetto, a cui abbiamo aggiunto componenti di tutta l’area. Siamo andati a ‘pescare’ nelle scuole di musica, privilegiando fiati e percussioni. Si va dai ragazzi delle medie agli adulti, con figure di spicco come la violinista Mattea Saladino".

Diego Mancuso