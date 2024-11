Qui fa tappa il G7 del turismo : "Modello sostenibile e di qualità"

Il G7 del turismo fa tappa in treno a Monteriggioni. Ministri e capi delegazione di Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Giappone, Unione Europea e Regno Unito visiteranno quel territorio citato anche da Dante nel canto XXXI dell’Inferno. Accadrà al termine della prima giornata di lavori, il 14 novembre. Ormai è ufficiale, a renderlo noto era già stato il Ministero parlando di "un’escursione che permetterà agli ospiti di vivere un’esperienza suggestiva nell’Italia più autentica, immergendosi nell’atmosfera di un tempo passato e di scoprire il fascino di un luogo ricco di storia e di tradizione". È poi arrivata conferma anche dal comune di Monteriggioni. "È stata prevista per il giorno giovedì 14 novembre 2024 una visita culturale dei Ministri con il loro apparato diplomatico e di sicurezza, in accordo con la delegazione di presidenza italiana per il G7 turismo – viene affermato in una nota del comune –. Al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza richiesti dalla rilevanza internazionale dell’evento, sono state previste delle limitazioni e dei divieti . Le limitazioni ed i divieti sono stati previsti per giovedì dalle 9 alle 18 e comunque fino al termine della visita della delegazione del G7 turismo". Intervenuto nel merito anche il sindaco di Monteriggioni. "Per tutta la nostra comunità è un grande orgoglio poter accogliere i Ministri e le loro delegazioni in occasione del G7 Turismo per una visita culturale – afferma il Sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini –. Siamo pronti e ben felici di ospitare questa importante occasione di confronto e ringrazio il Ministero del Turismo per averci scelto. È un grande riconoscimento al lavoro svolto in questi ultimi anni nel settore culturale e turistico. Fin dall’inizio del mio mandato amministrativo ci siamo impegnati per essere un modello di turismo sostenibile e di qualità, temi che sono al centro di questo importante vertice mondiale. Monteriggioni è un territorio che accoglie e da sempre vogliamo incarnare questi valori che hanno fatto la nostra identità e la nostra storia". Arriveranno nel primo pomeriggio per scoprire la culla del medioevo, del turismo di qualità e sostenibile. A spiegare la visita in terra senese sono i fulcri di questo G7, ovvero il turismo come volano di sviluppo socioeconomico, con un’attenzione particolare alle opportunità di crescita per le comunità locali. Così per dare concretezza a quello che si intende con comunità locali è stata pensata una visita proprio a Monteriggioni. Le restrizioni, le limitazioni le informazioni sono reperibili anche sul sito del comune.