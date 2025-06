Quella passione vincente dei pianesi per i cavalli

La vittoria del cavallo El Rey montato da Gavino Sanna nel Palio delle contrade di Fucecchio, così come la vittoria sabato scorso del cavallo Dididomodossola montato da Francesco Caria nella carriera di Ferrara, e ancora così come il Palio del 18 agosto dello scorso anno con la vittoria della contrada di Castello che fece cappotto con il cavallo Angelo Rosso, montato da Giosuè Carboni detto Carburo, sono state menzionate dal sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi, che ha voluto mettere in evidenza la ormai consolidata e appassionata attenzione dei pianesi al mondo dei cavalli.

Alessandro Vinciarelli e Nicola Scapigliati comproprietari di El Rey e Dididomodossola, protagonisti di una bellissima doppietta, per loro che sono entrambi membri della contrada del Coro a Piancastagnaio. Alessandro Vinciarelli ultimo capitano vincitore nel 2022 per la contrada del Coro con l’ esordiente Gavino Sanna su Ultimo Baio. Ultimo palio in ordine cronologico per Coro che ne detiene più di tutti. Lo stesso Gavino Sanna che ha vinto a Fucecchio su El Rey protagonista a Piancastagnaio il prossimo con il suo fantino Gavino Sanna.

È Nicola Scapigliati dunque, il neo capitano Corese chiamato a seguire l’iter vittorioso di chi lo ha preceduto.

Visti gli ottimi risultati la coppia Vinciarelli e Scapigliati “galoppa” sul sicuro.