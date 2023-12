Quel cassonetto in zona Scacciapensieri con i cumuli di rifiuti

"Siamo al 26 di dicembre ed è da venerdì scorso che in zona residenziale Scacciapensieri c’è questo spettacolo". È la mail arrivata ieri in redazione, firmata Maria Luisa Tamburrano Brogi. "La differenziata, secondo chi ha inventato questo cassonetto, dovrebbe pesare al massimo due o trecento grammi altrimenti non entra nella calotta – prosegue la protesta di Maria Luisa Tamburrano Brogi –. Oppure, se uno ci prova, la calotta si blocca. Volete per favore pubblicare la foto e far presente a chi di dovere?". Ed ecco la protesta di una cittadina che ha notato la situazione di certo poco felice in zona Scacciapensieri.