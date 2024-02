Quattro verdetti senza condanna in dodici anni

La quarta assoluzione in dodici anni. L’avvocato Fabio Pisillo rivendica l’ennesima vittoria in tribunale per il suo assistito Giuseppe Mussari, passato dalla presidenza di Banca Monte dei Paschi a un’ampia frequentazione di tribunali non più (o non solo) come legale, ma come imputato. Ampugnano, le vicende della Banca tra Siena e Milano, ora marchio Ac Siena: il bilancio segna lo zero alla voce condanne, per Mussari, come sottolinea Pisillo. E questa è, ad oggi, la verità giudiziaria oggettiva. Quale sia la relazione di questa con la verità storica, così come accade da oltre trent’anni in Italia nel rapporto tra giustizia e politica, è tema di dibattito per gli anni a venire,