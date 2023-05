Quattro geni matematici della San Girolamo in finale alla Bocconi

Frequentano la Quarta della scuola primaria paritaria San Girolamo. Si chiamano Leonardo Mittica, Vittoria Batelli Camici, Gabriele Paoletti e Francesco Tremori e sono in testa alla graduatoria della prima fase dei Campionati Junior della matematica in classe. Sabato parteciperanno alla fase finale, alla Bocconi a Milano insieme agli altri finalisti, i migliori d’Italia. L’edizione 2023 dei Campionati junior è la settima che mateinitaly ha organizzato in collaborazione con il Centro Pristem della Bocconi: una gara matematica con finalità didattiche, in cui gli studenti hanno la possibilità di mettersi alla prova, cercando di misurare le proprie attitudini.