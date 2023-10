Quattro eventi e un territorio preso d’assalto

Quattro eventi, diversi per risonanza e platea di riferimento, ma comunque quattro eventi che hanno riempito il territorio e la città nel fine settimana. L’Eroica con le sue migliaia di appassionati da tutto il mondo, l’International Siena Photo Awards con il suo prestigio e qualità, il Bright straordinario ponte diffuso posato dall’Università degli studi, il Terre di Siena Film Festival lanciato a Venezia e ormai di solida tradizione. E lasciamo volutamente fuori le feste di Contrada, leggasi cena della vittoria della Selva, che albergano in una galassia a parte. Quattro eventi, dunque, che portano a Siena valore e importanza, dimostrano la vitalità di tanti soggetti - privati e non - e la capacità di creare solide e vincenti dinamiche.