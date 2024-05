Quattro attività chiuse, una per 10 giorni

Occupazione del suolo pubblico, i controlli della polizia municipale hanno portato alla chiusura temporanea di almeno quattro locali del centro storico per il mancato rispetto delle regole a cui il Comune, nei mesi scorsi, ha dato un giro di vite essendo terminata da tempo l’emergenza covid. Al contempo risultava cresciuta la superficie occupata da tavoli, fioriere e dehors senza la necessaria autorizzazione. Un ’segnale’, dunque, quello di palazzo pubblico che riguarda violazioni che si sono registrate fra febbraio e fine aprile.

La punizione più severa è stata comminata ad un esercizio che somministra alimenti e bevande, si legge nell’ordinanza fresca di pubblicazione all’albo pretorio della Direzione commercio e statistica. E’ stata imposta la chiusura per 10 giorni – esecutiva dal settimo successivo alla data di notifica dell’atto – per la reiterazione del fatto. La violazione era stata rilevata infatti già in passato, con contestazione del 24 ottobre scorso. Nonostante ciò il 23 aprile la Municipale ha rilevato che un dehor, tavoli e fioriere occupavano uno spazio pubblico non risultando il titolare in possesso di alcuna concessione di suolo pubblico. Una decisione contro cui è prevista la possibilità di rivolgersi entro 60 giorni dalla notifica al Tar.

Altre tre attività, tutte di somministrazione di alimenti e bevande, non erano in regola stando ai verbali della Municipale. Gli accertamenti sono stati svolti nel pomeriggio del 27 aprile, il 14 marzo e il 13 febbraio scorsi. In tutti i casi è stato deciso di applicare la sanzione minima della chiusura dell’esercizio per 5 giorni.

