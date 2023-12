Punti di forza sostenibilità e benessere

Nuovi traguardi per l’Università degli studi di Siena: l’ateneo ha confermato la propria presenza e il buon posizionamento nella prestigiosa classifica internazionale Qs world university rankings: sustainability 2024. Uno studio redatto dall’editore di ranking britannico Quacquarelli Symonds, che da venti anni pubblica classifiche dedicate al mondo universitario. L’Università campeggia nel ristretto gruppo dei 1403 Atenei al mondo censiti per la ricerca dedicata alla misurazione dell’impatto della sostenibilità negli ambiti della didattica, della ricerca e del coinvolgimento della comunità. Lo scorso anno furono 700 le istituzioni universitarie censite dalla prima edizione pilota dedicata alla sostenibilità, ma già allora era presente l’Università senese. Un prestigioso riconoscimento internazionale per l’ateneo, che si ritrova ancora una volta a far parte di una ristretta cerchia che comprende le migliori università e accademie di ben 95 Paesi nel mondo.

L’Università degli studi di Siena ha guadagnato il 464esimo posto nella classica a livello mondiale e il 17esimo fra le università italiane. Il ranking mette sotto la lente di ingrandimento il modo in cui le università affrontano le questioni ambientali, sociali e relative alla governace, alla luce dell’impatto sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il migliore risultato l’Università di Siena lo ha avuto relativamente alla misura ’Enviromental research’, per cui ha conquistato il 224esimo posto a livello mondiale. L’indicatore valuta l’impatto della ricerca e considera il numero delle pubblicazioni e i dati sulla spesa in ricerca e sviluppo delle università. Ottimi risultati anche per quel che riguarda il parametro ’Health & Wellbeing’, che valuta l’impegno per il benessere della propria comunità interna e del territorio, in cui l’ateneo senese raggiunge il 285esimo posto su 1403 università. La classifica segue quella pubblicata lo scorso giugno, di carattere generale, che aveva già visto l’ateneo senese migliorare sensibilmente il posizionamento rispetto all’anno precedente.