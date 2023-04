Pulizia in centro storico Arriva la spazzatrice meccanizzata

Nuovo servizio di pulizia a Siena. Da lunedì l’amministrazione comunale e Sei Toscana potenzieranno lo spazzamento delle vie del centro storico. Il nuovo sistema ha come obiettivo quello di migliorare la qualità dei servizi grazie all’utilizzo di una macchina spazzatrice meccanizzata di ultima generazione nelle vie maggiormente fruite del centro cittadino. Ogni turno di pulizia mattutino vedrà impegnato, a fianco del mezzo, anche un operatore a terra che provvederà manualmente allo spazzamento delle vie e dei vicoli. Il nuovo servizio nelle prime settimane sarà in fase sperimentale in modo da valutare i risultati ottenuti.