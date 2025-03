‘Puliamo i borri’ a Rapolano. Volontari oggi in azione

Educazione ambientale e tutela del territorio tornano a coinvolgere cittadini di ogni età con una nuova edizione di ’Puliamo i borri’, l’iniziativa organizzata dall’Associazione TVSpenta con il supporto del Comune di Rapolano Terme per pulire dai rifiuti strade, boschi, aree verdi e spazi pubblici. Il primo appuntamento è fissato per oggi con ritrovo alle 14 alla stazione ferroviaria di Rapolano Terme per pulire l’area circostante prima di raggiungere il centro storico. L’associazione TVSpenta, con il contributo del Comune, metterà a disposizione dei partecipanti guanti, sacchi, pinze e gilet ad alta visibilità.

L’appuntamento coinvolgerà anche l’associazione G.S.D. Real Calcetto Rapolano e il gruppo dei volontari che si occupano nel centro storico nell’ambito del progetto per la tutela e la valorizzazione dei beni comuni urbani. Il rientro è previsto intorno alle 17 alla stazione, con merenda per tutti i partecipanti offerta dalla locale sezione soci Coop.

Gli altri appuntamenti con ’Puliamo i borri’ sono fissati, sempre di sabato, per il 12 aprile, 24 maggio, 20 settembre, 18 ottobre e 15 novembre. Le tappe e gli orari di ritrovo e pulizia saranno comunicati di volta in volta dagli organizzatori. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 333-4744646.