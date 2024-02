Pubblica Assistenza. Quaranta posti

Pubbliche Assistenze: in scadenza il bando di Servizio Civile Universale con oltre 40 posti in provincia di Siena. Fino alle 14 di domani sarà possibile candidarsi per partecipare a uno dei progetti di Servizio Civile Universale che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025 nelle Pubbliche Assistenze Anpas su tutto il territorio provinciale e che sono destinati ai giovani tra i 18 e i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni), anche stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, infatti, nei giorni scorsi aveva disposto la proroga del termine ultimo per la presentazione online della domanda. I tre progetti Anpas sono “Assistenza Soccorso Arezzo-Grosseto-Siena” (40 posti disponibili), “Infosalute Toscana” (1 posto disponibile), “Io non rischio 365: il volontariato” (2 posti disponibili). Ogni sede ha una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità la cui specifica (basso grado di scolarizzazione) è indicata nel progetto. Alle volontarie e ai volontari in Servizio Civile Universale spetta un assegno mensile di 507,30 euro corrisposto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili.

"L’invito ai giovani – spiega Daniela Salvadori, Coordinatrice Anpas Zona Senese – è sempre lo stesso: mettetevi in gioco e unitevi a noi. In ognuna delle nostre Pubbliche Assistenze le volontarie e i volontari sono pronti ad accogliervi".

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito web www.anpas.org nell’apposita sezione dedicata al Servizio Civile Universale.