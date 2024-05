Pubblica Assistenza e Misericordia unite per i corsi di formazione

La Pubblica Assistenza di Siena e la Misericordia di Siena, in collaborazione con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e con il 118, annunciano l’inizio di un ciclo di incontri formativi per i soccorritori volontari. Questi incontri avranno come oggetto le patologie tempo dipendenti, ovvero quelle condizioni per le quali il tempo tra l’insorgenza dei sintomi e l’intervento sanitario è cruciale per determinare l’esito favorevole per il paziente.

"L’obiettivo di questi incontri – annunciano le due associazioni – è migliorare la preparazione dei nostri soccorritori volontari, garantendo loro una formazione continua e approfondita ben oltre a quella richiesta dalla legge. Essere volontari non significa essere meno preparati".