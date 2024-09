Pubblica Assistenza, come si diventa volontari

Ha preso il via ieri sera il nuovo corso di formazione di livello base per volontari soccorritori alla Pubblica Assistenza Val d’Arbia. Le lezioni del corso di livello base per volontari soccorritori si svolgeranno, grazie all’impegno dei formatori di associazione con il supporto dei formatori regionali e dei professionisti del settore, il martedì e il giovedì presso la sede sociale dell’ associazione in via IV novembre n. 147e prevedono attività teoriche, prove tecniche ed esercitazioni pratiche. E’ possibile iscriversi al corso a partire dai 16 anni e la partecipazione è libera e gratuita. "La formazione - spiega Massimiliano Fioravanti, presidente della Pubblica Assistenza Val d’Arbia – è il nostro futuro, la capacità di guardare lontano nel tempo e nello spazio per dare continuità alla storia delle Pubbliche Assistenze e al nostro operato quotidiano sul territorio, che svolgiamo con impegno e consapevolezza in tantissimi ambiti. In Pubblica Assistenza ognuno potrà conoscere persone di tutte le età, potrà imparare a fare cose importanti che, magari, un giorno potrebbero far bene a qualcuno che nemmeno conosciamo. L’invito è quello di sempre, partecipare e venire a conoscerci nella serata di presentazione delle nostre attività e in qualsiasi occasione, tra le tante che proponiamo, abbiano voglia di unirsi a noi".