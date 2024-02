Psichiatria sostiene ’Save the children’. La donazione in aiuto di bambini a rischio

L’AouSenese sostiene ’Save the Children’, l’organizzazione internazionale che lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. La Psichiatria delle Scotte, diretta dal professor Andrea Fagiolini, ha deciso di supportare Save the Children con una donazione, per sostenere le attività rivolte a tanti bambini, incluse quelle relative al benessere psico-fisico e alla salute mentale. Nel corso di un incontro, la donazione è stata consegnata simbolicamente alla direttrice generale Daniela Fatarella, alla presenza del dg dell’Aou Senese, Antonio Barretta, e del professor Fagiolini.

"Siamo lieti dell’impegno che la Psichiatria senese ha voluto dimostrare concretamente alla nostra Organizzazione e auspichiamo che questa partnership – ha spiegato Daniela Fatarella – possa svilupparsi in futuro. La tutela della salute mentale dei bambini è centrale nel lavoro di Save the Children, sia in Italia, dove operiamo da 25 anni nelle aree più vulnerabili, sia in ambito internazionale, in particolar modo nei contesti di emergenza o conflitto". "Ci uniamo all’impegno dell’organizzazione – ha aggiunto Andrea Fagiolini - per aiutare i bambini a rischio e garantire loro un futuro".