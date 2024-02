"Prossime assemblee e eventi nelle Contrade di Siena: donatori di sangue, festa di Carnevale e incontri culturali"

· BRUCO

– Venerdì 16 febbraio alle 21 in prima e 21,30 seconda convocazione, si terranno tre assemblee. Assemblea del gruppo donatori di sangue. Odg: Comunicazioni Presidente, Approvazione rendiconto sulle attività del Gruppo (art. 13 Regolamento del Gruppo Donatori di Sangue), Varie ed eventuali. A seguire assemblea della società. Odg: Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente (art. 5-terzo comma del Regolamento Assembleare), Comunicazioni del Presidente, Discussione e approvazione bilancio consuntivo (art. 17 lettera A dello Statuto della società), Varie ed eventuali. A seguire assemblea del popolo. Odg: Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente (art. 5-terzo comma del Regolamento Assembleare), Comunicazioni dell’On.do Rettore, Resoconto Ba’o Bello, Relazione sull’attività del Comitato il Giardino, Varie ed eventuali. Le assemblee saranno effettuata nei locali del museo della contrada.

· LEOCORNO

– Domani dalle 17 alle 19 festa di Carnevale per tutti i piccoli lecaioli, che potranno trascorrere insieme un divertente pomeriggio con maschere, giochi e una super merenda. La sera cena della domenica con partita.

– Sabato 17 pizza in società.

– Domenica 18 cena della domenica con partita.

– Sabato 24 cena della caccia.

– Domenica 25 cena della domenica con partita.

· ONDA

– Lunedì 12 febbraio alle 21,15 in prima e alle 21,30 assemblea generale per discutere il seguente ordine del giorno: Lettura e approvazione verbale seduta precedente, Comunicazioni del Capitano, comunicazioni dell’Onorando Priore, Nomina dei rappresentanti della Contrada negli Organismi intercontradaioli, nomina dei componenti dell’Agenzia multimediale e di quelli della redazione di Malborghetto, citazione, Varie ed eventuali.

– Martedì 13 febbraio nei locali della società si svolgerà una cena di pesce, in cucina Maurizio Brizzi, Alberto Quintetti In cucina Maurizio Brizzi, Marco Gozzi e Marco Dominici. È possibile prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Federico Brizzi.

– Mercoledì 21 febbraio cena alla Duprè con il Siena Fc. In cucina Piera. Prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Lorenzo Baragatti.

– Sabato 2 marzo alla Duprè torna la cena della nana. In cucina Leo & Marco Bigliazzi con Sara e co. È possibile prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Lorenzo Baragatti.

· PANTERA

– Oggi cena di carnevale a tema cantanti, musica e San Remo! È gradito abbigliamento mascherato.

· TORRE

– Oggi alle 11 il Circolo Culturale I Battilana organizza una visita guidata agli Orti del Verchione nella Nobile Contrada dell’Aquila con le fontane d’artista e la pista dei barberi realizzata da Francesco Carone.

– Martedì 13 febbraio alle 18 Il Circolo Culturale I Battilana e il Provveditorato alla Cultura organizzano il secondo incontro della rassegna ‘Torraioli che … scrivono#2’ con la presentazione del libro ‘Attorno al culto diSant’Ansano’ di Patrizia Turrini.

Presenteranno il volume Don Enrico Grassini (Direttore Ufficio Beni Culturali Arcidiocesi) e la giornalista Maria Teresa Stefanelli (Toscana Oggi). Modera Luca Bonomi. Alle 20,30 cenino ‘Aspettando San Valentino con i Donatori’. Sarà ospite il Prof. Mario Tassoni che ci parlerà della ‘Città delle Stelle…, ovvero le stelle e le Contrade’.