Prosa, musica e teatro per bambini. Al via la stagione di Montalcino

Si alza il sipario del Teatro degli Astrusi di Montalcino e del Teatro della Grancia di Montisi. Si apre venerdì 22 novembre la quarta stagione ideata e curata dal Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi. Prosa, concerti, spettacoli per bambini e scuole (con sei matinée), attività formative e anche quest’anno una rassegna dedicata al cinema. Si parte venerdì al Teatro della Grancia con ‘West end to Broadway’, con Emma Gordon e Mark Biocca, spettacolo dedicato ai classici come Mary Poppins, Mamma Mia, Les Miserables ed Evita. Venerdì 6 e sabato 7 dicembre agli Astrusi saranno presentati due studi preparatori denominati Cahiers d’Ecriture. Sabato 28 dicembre agli Astrusi torna il Toscana Gospel Festival. Sabato 25 gennaio Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato in ‘Le volpi’. Venerdì 14 marzo ‘Stile liquido’, l’ultimo spettacolo della trilogia, scritta e interpretata da La Ribalta Teatro, di e con Alberto Ierardi, Margherita Galli, Luca Oldani e Giorgio Vierda. Sabato 12 aprile al Teatro della Grancia, l’ultimo appuntamento che chiude la prosa è con Marco Brinzi in ‘Komplotto’, di cui è anche autore e regista, un monologo sul complottismo. L’orario degli spettacoli sarà sempre alle 21.15. Per i più piccoli la stagione teatrale per le famiglie vedrà quattro appuntamenti pomeridiani, alle 17, a partire da domenica 24 novembre al Teatro della Grancia con ‘C’era una volta… Cappuccetto Rosso Kamishibai’. Domenica 15 dicembre agli Astrusi la compagnia sarda Effimero Meraviglioso è in scena con ‘Una ricetta di Natale’ di Francesco Cappai. Domenica 12 gennaio al Teatro della Grancia ‘Il mio amico Cipì’ di e con Cecilia Bartoli e Federico Ghelarducci. Domenica 23 febbraio chiude la rassegna agli Astrusi la compagnia Teatro dei Colori con ‘La sinfonia dei giocattoli’. La consueta rassegna cinematografica degli Astrusi apre lunedì 25 novembre alle 21.15 con ‘C’è ancora domani’. Mercoledì 18 dicembre alle 21.15 ‘Il ragazzo e l’airone’. Sabato 21 dicembre alle 17 ‘Inside out 2’. Lunedì 30 dicembre alle 17 ‘Spiderman: across the Spiderverse’. Mercoledì 29 gennaio alle 21.15 ‘La zona d’interesse’. Chiude gli appuntamenti mercoledì 25 febbraio alle 21.15 ‘Anatomia di una caduta’. Da ottobre hanno infine preso il via i laboratori teatrali per bambini e ragazzi diretto da Giulia Fanetti, un percorso di avviamento alla pratica teatrale che si concluderà a maggio.

R.B.